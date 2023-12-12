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Edirne'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde, park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve ambulans ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Edirne'de park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde, park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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