Edirne'de Park Halindeki Araçta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis, park halindeki araçta ruhsatsız tabanca, 64 mermi ve uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis, park halindeki araçta ve araçtaki bir şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca, 64 mermi ve uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Aşağı Zaferiye Mahallesi Kavak Caddesi ile Alaaddin Önen Caddesi'nin kesiştiği noktada bekleme yapan araçta ve araçtaki M.S., M.G. ve A.M.A.'yı kontrol etti. Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 64 mermi, 7 sentetik ecza ve uyuşturucu içmekte kullanılan 3 aparat, şüpheli A.M.A.'nın üzerinde ise 1,52 gr uyuşturucuya bulanmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
