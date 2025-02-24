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Edirne'de Park Halindeki Araçta 73 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Edirne'de Park Halindeki Araçta 73 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu
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Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde park halindeki bir araçta hareketsiz bulunan 73 yaşındaki Nurettin Çetin, sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, gerekli incelemeleri yaparak cenazeyi morga kaldırdı.

Edirne'de bir kişi aracında ölü bulundu.

Merkez Şükrüpaşa Mahallesi 158. Sokak'ta park halindeki araçta bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araçtaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 73 yaşındaki Nurettin Çetin olduğu tespit edildi. Cenaze, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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