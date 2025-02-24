Edirne'de Park Halindeki Araçta 73 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Edirne'de bir kişi aracında ölü bulundu.

Merkez Şükrüpaşa Mahallesi 158. Sokak'ta park halindeki araçta bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araçtaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 73 yaşındaki Nurettin Çetin olduğu tespit edildi. Cenaze, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. - EDİRNE