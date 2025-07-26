Edirne'de Park Halindeki Araçlar Kundaklandı

Edirne'de Park Halindeki Araçlar Kundaklandı
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Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde N.B. isimli bir şahıs tarafından kundaklanan iki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, mahallede panik yaşandı. Yangın sırasında bir apartmanın dış cephesi hasar gördü ve yaşam tehlikesi yaşandı.

Edirne'de park halindeki iki otomobil 1 kişi tarafından kundaklandı. Alev alev yanan otomobiller itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, mahallede kısa süreli panik yaşandı.

Olay, Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman sitesinde meydana geldi. Park halindeki iki otomobil, iddiaya göre N.B. isimli bir şahıs tarafından kundaklandı. Yangında otomobiller kısa sürede alev topuna döndü.

Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışması yaptı.

Yangın sırasında alevlerin sıçradığı apartmanın dış cephesi ve pencerelerinde hasar oluşurken, yoğun dumanın sardığı dairede yaşayan vatandaşların uyanık olması yaşanacak bir faciayı önledi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, yangını çıkardığı öne sürülen N.B. isimli kişinin akıl sağlığının yerinde olmadığı tespit edildi.

Yangında iki araç tamamen yanarak hurdaya dönerken, apartmanda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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