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Edirne'de Park Halindeki Araçla Kaçan Çocuk Hırsızlar Kazada Yakalandı

Edirne'de Park Halindeki Araçla Kaçan Çocuk Hırsızlar Kazada Yakalandı
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Edirne'de 11 ve 13 yaşındaki iki çocuk, park halindeki bir otomobili çalıp şehirde dolaşmaya çıkarken kaza yaparak yakayı ele verdi. Olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.

Edirne'de park halindeki otomobili çalan 11 ve 13 yaşındaki iki hırsız, kaza yapınca yakayı ele verdi.

İddialara göre; Edirne'nin Babademirtaş Mahallesi'nde park halinde bulunan aracı çalan 11 ve 13 yaşlarındaki iki çocuk, şehirde tur atmaya başladı. Arabasının çalındığını fark eden şahsın ihbarıyla birlikte, polis ekipleri şehir merkezinde geniş çaplı araştırma başlattı.

Çalınan otomobil, ekipler tarafından Umurbey Mahallesi'nde kazalı ve terk edilmiş halde bulundu. Kaza yapınca aracı terk eden ve olay yerinden hızlıca kaçan iki çocuk, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin detaylı inceleme yaptığı araç daha sonra sahibine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan araştırma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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