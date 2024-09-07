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Edirne'de otomobilde sıkışanları kurtarmak için seferber oldular

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Edirne'de 3 otomobilin karıştığı kazada mahalleli gece yarısı sokağa dökülürken, otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Edirne'de otomobilde sıkışanları kurtarmak için seferber oldular

Edirne'de iki kişinin yaralandığı kazada ortalık savaş alanına döndü

EDİRNE - Edirne'de 3 otomobilin karıştığı kazada mahalleli gece yarısı sokağa dökülürken, otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Kaza, Edirne Abdurrahman Mahallesi Tarlakapı Çıkmaz Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ara sokakta seyir halinde olan iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle park halindeki bir otomobilde hasar gördü.

Yaşanan kazanının ardından otomobilde sıkışanların kurtarılması için mahalleli sokağa döküldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü vatandaşlar ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansa taşındı. Daha sonra itfaiye ekipleri tarafından otomobilin kapısı kırılarak otomobilde bulunan yolcu da sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Acil Durum Otomobil İtfaiye 3-sayfa Güncel Edirne

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