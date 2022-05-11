Aracında 4 kilo uyuşturucu ile yakalanan sürücü gözaltına alındı - Haberler

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Aracında 4 kilo uyuşturucu ile yakalanan sürücü gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aracında 4 kilo uyuşturucu ile yakalanan sürücü gözaltına alındı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Havsa ilçesi yakınlarında durdurulan bir otomobilde 4 kilo 40 gram eroin ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Havsa ilçesi yakınlarında durdurulan bir otomobilde 4 kilo 40 gram eroin ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda A.E'nin kullandığı otomobil Havsa ilçesi yakınlarında durduruldu. Otomobilde yapılan aramada koli bandıyla sarılı 8 pakette 4 kilo 40 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü A.E. gözaltına alındı. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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