Edirne'de Otomobil Yangını: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Edirne'nin Güney Çevre Yolu'nda seyir halindeki otomobil, evin duvarına çarptıktan sonra aniden alev aldı. Yangında araçta bulunan 4 kişi yanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Edirne'de duvara vurduktan sonra alev alan otomobilin içinde bulunan 4 kişi yanarak hayatını kaybetti.
Edirne'nin Güney Çevre Yolu'nda seyir halinde olan otomobil evin duvarına çarptı. Aniden alev alan otomobil alev topuna döndü. Araçta bulunan 4 kişi yanarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE