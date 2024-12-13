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Edirne'de Otomobil Yangını: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne'de Otomobil Yangını: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
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Edirne'nin Güney Çevre Yolu'nda seyir halindeki otomobil, evin duvarına çarptıktan sonra aniden alev aldı. Yangında araçta bulunan 4 kişi yanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Edirne'de duvara vurduktan sonra alev alan otomobilin içinde bulunan 4 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Edirne'nin Güney Çevre Yolu'nda seyir halinde olan otomobil evin duvarına çarptı. Aniden alev alan otomobil alev topuna döndü. Araçta bulunan 4 kişi yanarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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