Edirne'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı
Edirne'de meydana gelen kazada motosiklet ve otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Edirne'de otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Edirne'de Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zekeriya Balkan kontrolündeki 22 ACJ 179 plakalı motosiklet ile Muhammed Basut hakimiyetindeki 22 BG 141 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE