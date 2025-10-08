Edirne'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Edirne'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.V. kontrolündeki 22 EV 147 plakalı otomobil ile A.O. idaresindeki 22 AEP 174 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü A.O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE