Edirne'de Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rasim Ergene Caddesi üzerinden Adalet Sarayı istikametine giden O.Ü. (35) yönetimindeki 22 ACK 402 plakalı otomobil, Millet Caddesi'ne dönüş yapmak isterken, sağından geçiş yapmak isteyen D.A. (16) yönetimindeki 59 AJE 614 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü D.A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan E.O. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. D.A. ve E.O. ambulansla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - EDİRNE