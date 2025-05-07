Edirne'de Otomobil Köprünün Bariyerlerine Çarptı

Otomobil köprüde asılı kaldı

EDİRNE - Edirne'de köprünün bariyerlerine çarpan otomobil asılı kaldı.

Edirne'nin Saraçhane Köprüsü'nde seyreden Tugay Kısaç'ın kullandığı 22 AAP 021 plakalı otomobil köprünün bariyerlerine çarptı. Otomobilin tarlaya uçmasına ramak kala, bariyer korkulukları aracı tuttu.

Yarısı köprüde yarısı uçurumda olan aracın sürücüsü son anda kendini dışarıda attı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.