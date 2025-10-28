Edirne'de Otomobil Kazasında İki Kişi Sıkıştı, Kurtarıldı

Edirne'de kaza sonucu otomobilde sıkışan yaralılar ambulans ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edirne'den Süloğlu istikametine 22 KA 213 plakalı otomobiliyle seyreden Ş.Ç., yolda dönüş yapmaya çalışan E.S.'nin kullandığı 39 AH 023 plakalı beton mikserine çarptı. Ağır hasar alan otomobilde bulunan sürücü ile arkadaşı araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan beton mikseri sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE