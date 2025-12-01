Edirne'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı
Edirne'nin Kocasinan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile çarpışan motokurye yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü de karakola götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Edirne'nin Kocasinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde sürücülüğünü A.U'nun yaptığı 22 BH 330 plakalı otomobil ile C.K'nın kullandığı 22 AFB 624 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa