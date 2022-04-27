Edirne'de trafik kazası: 3 yaralı

EDİRNE - Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne Havsa yolu istikametinde bulunan Kırklareli Kavşağında meydana geldi. Kırklareli istikametinden gelen Doğan Aydoğdu idaresindeki 22 KK 839 plakalı otomobil kavşaktan dönmek istediği esnada yolda seyir halinde olan Ahmet Doğan yönetimindeki 22 AD 976 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa