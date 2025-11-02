Edirne'de Otomobil Ekmek Fırınına Girdi: 4 Yaralı

Edirne'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yol kenarındaki ekmek fırınına girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Talatpaşa Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 BB 088 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.Y.'ye ait ekmek fırınına girdi. Çarpmanın etkisiyle fırından alışveriş yapan 2 kişi, 1 fırın çalışanı ve otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE