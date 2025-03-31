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Edirne'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı

Edirne'de Otomobil Çarpışması: 3 Yaralı
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Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Edirne Şükrüpaşa Mahallesi İlhami Ertem Caddesi Değirmenli Kavşak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.T. idaresindeki 22 HD 867 plakalı otomobil ile E.C. kontrolündeki 22 ED 032 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili incelme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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