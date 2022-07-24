Edirne'de otobüs motorunda 2 göçmen yakalandı - Haberler

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Edirne'de otobüs motorunda 2 göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Edirne'de otobüs motorunda 2 göçmen yakalandı Otobüsün motor bölümünde yurtdışına kaçarken yanan göçmenler hastaneye kaldırıldı Göçmenler yurt dışına kaçmak için her yolu deniyor.

- Edirne'de otobüs motorunda 2 göçmen yakalandı

EDİRNE - Otobüsün motor bölümünde yurtdışına kaçarken yanan göçmenler hastaneye kaldırıldı

Göçmenler yurt dışına kaçmak için her yolu deniyor. Tur otobüsünün motor ile dingil arasına gizlenen göçmenler, ölümden döndü. Vücutlarında yanıklar oluşan göçmenler hastaneye kaldırıldı.

Bosna Hersek'e gitmek üzere İstanbul'dan hareket eden tur otobüsü Edirne'ye geldi. Otobüsten çığlık sesleri geldiğini duyan yolcular, durumu şoföre bildirdi.

Otobüsü durduran şoför çığlıkların geldiği yeri kontrol edince, motor ve dingilin arasına gizlenen 1'i kadın 2 göçmen olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve polisler, göçmenleri sıkıştığı yerden kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan göçmenlerin vücutlarında yanıklar olduğu öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Şener Urfa - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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