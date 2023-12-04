Edirne'de İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, otobüs, motosiklet ve otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de otobüs ile motosiklet ve otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Edirne'de otobüs ile aynı yönde ilerleyen motosiklet ve otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bulgaristan uyruklu Yavor Tiko yönetimindeki CO 6157 BC plakalı otobüs, aynı istikamette ilerleyen Efe Assı'nın kullandığı motosiklet ile Burak Nalbant kontrolündeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE