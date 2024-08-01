Edirne'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Edirne'nin Meriç ilçesinin Yenicegörece köyünde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek kontrol altına alındı.
Edirne'nin Meriç ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Meriç ilçesinin Yenicegörece köyünde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülerek kontrol altına alındı. - EDİRNE