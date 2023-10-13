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Edirne'de Osmanlı Dönemi'ne ait 150 yıllık kılıç ve kını ele geçirildi

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda satışa çıkarılmak istenen Osmanlı Dönemi'ne ait 150 yıllık kılıç ve kını ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.T.'nin kılıç ve kını satacağı bilgisine ulaştı ve operasyon düzenledi. R.T. gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.