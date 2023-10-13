Edirne'de Osmanlı Dönemi'ne ait 150 yıllık kılıç ve kını ele geçirildi
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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda satışa çıkarılmak istenen Osmanlı Dönemi'ne ait 150 yıllık kılıç ve kını ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.T.'nin kılıç ve kını satacağı bilgisine ulaştı ve operasyon düzenledi. R.T. gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, R.T.'nin Osmanlı Dönemi'ne ait 150 yıllık kılıç ve kınının satacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla R.T.'yi yakaladı. Kılıç ve kınına da el konuldu. Gözaltına alınan R.T. hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa