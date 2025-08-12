Edirne'de Orman Yangınına Havadan Müdahale Başladı

Edirne'de Orman Yangınına Havadan Müdahale Başladı
Edirne'nin Enez ilçesinde 14 saattir devam eden orman yangınına havadan müdahale edilmeye başlandı. Yangının büyük oranda kontrol altına alındığı bildiriliyor.

Edirne'de 14 saattir devam eden orman yangınına havadan müdahale başladı.

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren Köyünde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale başladı. Havadan ve karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgede, yangının büyük oranda kontrol altına alındığı öğrenildi. - EDİRNE

500
