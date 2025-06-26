Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altında

Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altında
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Edirne'nin Ömeroba köyü yakınlarında çıkan orman yangınına itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri müdahale ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Edirne'nin Bulgaristan sınırındaki Ömeroba köyü yakınlarında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma ve soğutma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yangın nedeniyle onlarca dekar orman yandı.

Öte yandan, köy halkı da söndürme çalışmalarına destek veriyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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