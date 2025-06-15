Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Edirne'nin Keşan ilçesindeki orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Edirne'de orman yangınına kontrol altına alındı
EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli-Mecidiye mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına arazözler, iş makineleri, helikopter ve uçaklarla müdahale etti.
Yoğun çalışmalar sonucu alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa