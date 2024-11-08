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Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Edirne'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Edirne'nin Keşan ilçesindeki Gökçetepe köyü yakınlarında çıkan orman yangını, itfaiye ve doğal afet ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın söndürme uçağı da destek verdi.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyü sahil bölgesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İddiaya göre, Gökçetepe köyü ile Mecidiye köyünün İbrice Limanı arasında kalan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ekipleri ve Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına, hava kararana kadar yangın söndürme uçağı da destek verdi. Havanın kararması ve arazi şartlarının müdahaleyi güçleştirdiği yangın, saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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