Son dakika! Edirne'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi... Edirne'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Edirne'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
EDİRNE - Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Ömeroba ve Süleymandanişment köyleri arasındaki ağaçlık alanda başlayan orman yangınına,
Edirne orman bölge müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekiplerince; 6 arazöz, 2 dozer, 1 tanker, 2 ilk müdahale aracı, 1 arama kurtarma aracı ve 2 helikopter ile müdahale ediliyor.
Yangının büyük bölümünün kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmaları yapıldığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - 3. Sayfa