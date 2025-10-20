Haberler

Edirne'de Öğretmenin 'Kol ısırma' İddiasına Savunma

Güncelleme:
Edirne'de bir öğretmen, 3 yaşındaki öğrencisinin kolunu ısırdığı iddialarına, 'Isırmadım, öperken oldu' diyerek yanıt verdi. Baba, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Edirne'de 3 yaşındaki öğrencisinin kolunu ısırdığı iddiasıyla gündeme gelen şüpheli öğretmen ifadesinde, "Isırmadım öperken oldu" diyerek savunma yaptı.

Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan özel bir kreş ve gündüz bakımevinde eğitim gören 3 yaşındaki çocuğunun ağladığını gören baba Y.K. çocuğuna neden ağladığını sordu. Okulda uyuduğu için öğretmeni tarafından kolunun ısırıldığını ve canının acıdığını söyleyen çocuk, gözyaşlarına hakim olamadı. Öfkeli baba, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. İfadesi alınan şüpheli öğretmen, "Isırma gibi kasıtlı bir eylemim olmadı. Çocuğu öperken yaşandı. Cildi hassas olduğu için kızarıklık yaşandı. Sevme anında yaşanan bir gelişme" diyerek savunma yaptı.

Şüpheli öğretmen ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
