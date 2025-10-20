Haberler

Edirne'de Öğretmen İddialara Göre 3 Yaşındaki Öğrenciyi Isırdı

Edirne'de Öğretmen İddialara Göre 3 Yaşındaki Öğrenciyi Isırdı
Edirne'de bir gündüz bakımevinde 3 yaşındaki bir öğrencinin öğretmeni tarafından ısırıldığı iddiası aileyi harekete geçirdi. Baba, çocuğunun durumu üzerine suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edirne'de özel bir gündüz bakımevinde uyuyakalan 3 yaşındaki öğrenciyi, iddiaya göre öğretmeni ısırarak uyandırdı. Çocuğun kollarında morlukları gören aile, iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu.

İddialara göre, Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan özel bir kreş ve gündüz bakımevinde eğitim gören 3 yaşındaki çocuğunun ağladığını gören baba Y.K. çocuğuna neden ağladığını sordu. Okulda uyuduğu için öğretmeni tarafından kolunun ısırıldığını ve canının acıdığını söyleyen çocuk, gözyaşlarına hakim olamadı. Öfkeli baba Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Özel gündüz bakımevi müdürü ise öğretmenin işten çıkarıldığını ve öğretmenin çocuğu severken durumun yaşandığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

