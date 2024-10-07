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Edirne'de Narkotik Suçlarla Mücadelede Büyük Başarı: 2,2 Milyar Liralık Yakalama

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Edirne'de bu yılın ilk 9 ayında narkotik suçlarla mücadelede geçen yıla göre yüzde 36 artışla 2 milyar 225 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak eşya yakalandı. Vali Yunus Sezer, asayiş olaylarında da önemli azalmalara dikkat çekti.

Edirne'de 9 ayda 2 milyar 225 milyon liralık yakalama

EDİRNE - Sınır kenti Edirne'de narkotik suçlarla mücadelenin etkin bir şekilde devam ederken, yılın ilk 9 ayında geçen yıla göre yüzde 36 artış oranıyla 2 milyar 225 milyon lira değerinde yakalama gerçekleşti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Asayiş ve Güvenlik Toplantısı sonrası gazetecilerle bir araya gelerek, kaçakçılık, asayiş olayları ve trafik kazaları ile ilgili hazırlanan raporlardaki verileri paylaştı.

Edirne'de yurt dışıyla da bağlantılı organize çalışan narkotik suçlarla ilgili örgütler ve organizasyon yapılarıyla da mücadele ettiklerini belirten Vali Sezer, bu noktada geçen yıla göre yakalama oranlarında yüzde 36 artış söz konusu olduğunu vurguladı.

Tonlarca uyuşturucu madde

Narkotik suçlarla ilgili yakalama oranlarını paylaşan Vali Sezer, 2024 yılının 9 ayında 1 ton 980 kilogram esrar, 1 ton 22 kilogram skunk, 38 kilogram eroin, 44 kilogram metamfetamin, 7 milyon 50 bin kök kenevirinin yakalanarak imha edildiğini, Sentetik uyuşturucularda ise yaklaşık 460 bin adet uyuşturucu yakalandığını açıkladı.

"334 kilogram altın ele geçirildi"

Emtia noktasındaki yakalamaların çok fazla olduğunu vurgulayan Vali Sezer, "Sadece 334 kilogram altın ele geçirildi. Yine içerisinde araç, oto yedek parçası, tarihi eser, cep telefonu, elektronik eşya, sigara başta olmak üzere 2 milyar 225 milyon lira değerinde yakalanan kaçak ticari eşya var" dedi.

" Asayiş olaylarında azalma var"

Asayiş olaylarında son 9 ayda yüzde 12 bir azalma olduğunu belirten Vali Sezer, evden hırsızlıkta yüzde 66, motosiklet hırsızlığında yüzde 67, iş yeri ve kurumlardan hırsızlıkta yüzde 59, dolandırıcılıkta yüzde 29 oranında azalma olduğuna değindi.

Aranan şahıslarla ilgili olarak 2024 yılının ilk 9 ayında 3 bin 732 aranan şahsın Edirne'de yakalandığını ifade eden Vali Sezer, bu oranda da geçen yıla göre yüzde 53 oranında bir artış olduğunu aktardı.

Trafikle ilgili hem yoğunluğun olduğu hem de kör noktalardaki çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirten Vali Sezer, ölümlü trafik kazalarında yüzde 67 azalma olduğunu söyledi.

Yaralamalı trafik kazalarında yüzde 6 azalış söz konusu olduğuna değinen Vali Sezer, kazaların birçoğunun motosiklet kullananlardan kaynaklandığını belirterek, bu konuda da dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Edirne'de Narkotik Suçlarla Mücadelede Büyük Başarı: 2,2 Milyar Liralık Yakalama
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM CEYLAN - 3.Sayfa

Yunus Sezer Kaçakçılık Narkotik Politika Güvenlik 3-sayfa Ekonomi Asayiş Edirne trafik

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