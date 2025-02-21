Edirne'de Müstakil Ev Yangında Kullanılmaz Hale Geldi

Edirne'de çıkan yangında tek katlı müstakil ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edirne'nin Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Pembegül Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE