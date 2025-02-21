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Edirne'de Müstakil Ev Yangında Kullanılmaz Hale Geldi

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Edirne'nin Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde çıkan yangında bir tek katlı müstakil ev yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, polis ise inceleme başlattı.

Edirne'de çıkan yangında tek katlı müstakil ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edirne'nin Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Pembegül Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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