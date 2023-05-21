- Edirne'de mültecileri taşıyan araç kaza yaptı: 1 ölü, 10 yaralı

EDİRNE - Edirne'de mültecileri taşıyan hafif ticari aracın kaza yapması sonucu 10 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Sürücü ise başka bir otomobille olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne'nin Bulgaristan sınırındaki Lalapaşa ilçesine bağlı Süleymandanişment köyünde meydana geldi. Mültecileri taşıyan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazayı gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı halde kurtulan mülteciler itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Meydana gelen kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Aracı kullanan sürücünün ise başka bir araçla kaza yerinden kaçtığı öğrenildi.

Yaralılar, Edirne Sultan Murat Devlet Hastanesinde tedavi altına altına alını. Hayatını kaybeden mültecinin cesedi, otopsisi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.