Edirne'de motosikletten düşen 2 kişi yaralandı

EDİRNE - Edirne'de meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza Edirne Yeniimaret Mahallesi Sarayiçi Er Meydanı girişi yolunda kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ç. idaresindeki motosiklet seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan sürücü R.Ç. ve arkasında bulunan yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosikletin ise kaza sonrası, yaralıların arkadaşları tarafından olay yerinden götürüldüğü öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.