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Edirne'de Motosikletli Yunus Timlerine Güvenli Sürüş Eğitimi

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Edirne'de göreve yeni başlayan 21 polis, motosikletli yunus timinde görev alacakları güvenli sürüş ve geliştirme kursunu başarıyla tamamlayarak gösterilerle ilgi topladı.

Edirne'de göreve yeni başlayan ve Motosikletli Yunus Timinde görev alacak güvenli sürüş ve geliştirme kursunu tamamlayan 21 polis, Sarayiçi'nde yaptığı gösterilerle nefes kesti.

2 Eğitmen eşliğinde güvenli sürüş ve geliştirme kursunu başarı ile tamamlayan 21 polis sertifikalarını düzenlenen törenle aldı. Kazasız belasız bir sürüş için kurban kesimi ve dua yapıldı.

Yaptıkları gösterilerle göreve başlayan yunus timleri, motosikletin üstünde Türk bayrağı açarak ve selam vererek havaya kalktı. Ekiplerin gösterileri ilgiyle izlendi.

Sarayiçi'ndeki eğitim alanında yaptıkları gösterileriyle adeta nefes kesen ekipler, büyük alkış aldı. Düzenlenen etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne halkının bundan sonra yunuslarla daha çok gurur duyacağını belirterek gösteri yapan ekipleri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Gösteri sonrası polislere hitap eden Müdür Karaburun, "Bu eğitimi başarıyla tamamladığınızı ve yeteneklerinizi bir kat daha arttırdığınızı bizzat gördük. Gururumuz bir kat daha arttı. Allah her türlü kötülük ve şerden korusun, kaza bela vermesin. Biz Türk polisi olarak dünya polisinin kullandığı tüm teknik cihaz ekipman ve sistemleri Türkiye'de ve Edirne'de kullanıyoruz. Dünya polislerinin daha üstünde bir yetenek ve kabiliyetle bunları kullanıyorsunuz. Başarımızın altında hem Devletimizin bize sağladığı bu güçlü imkanlar, hem de bu imkanları sonuna kadar başarıyla kullanmanız yer alıyor. Edirne halkı bundan sonra yunuslarla daha çok gurur duyacak. Sizler hem bizim hızlı hareket etmemizi sağlıyorsunuz. Bir yerde ihtiyaç olduğunda ya da konu gerçekleştiğinde hızlı şekilde olay yerine intikal eden ekiplerimiz yunus polislerimiz" ifadelerini kullandı.

Güvenli sürüş teknikleri eğitimini başarıyla tamamlayan personelin hem kendilerinin hem de vatandaşların güvenliğini bir kat daha fazla sağlayacağını belirten Müdür Karaburun, polis ekiplerine başarılar diledi.

Müdür Karaburun'un konuşmasının ardından günün anısına toplu fotoğraf çekildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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