Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Motosikletli Yunus Timlerinden Nefes Kesen Gösteri

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de göreve yeni başlayan motosikletli Yunus Timleri, güvenli sürüş kursunu tamamlayarak Sarayiçi'nde yaptıkları gösterilerle büyük ilgi topladı. 21 polis, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı ve gösterilerinde Türk bayrağı açarak havaya kalktı.

Yunus timlerinden nefes kesen gösteri

EDİRNE - Edirne'de göreve yeni başlayan ve Motosikletli Yunus Timinde görev alacak güvenli sürüş ve geliştirme kursunu tamamlayan 21 polis, Sarayiçi'nde yaptığı gösterilerle nefes kesti.

2 Eğitmen eşliğinde güvenli sürüş ve geliştirme kursunu başarı ile tamamlayan 21 polis sertifikalarını düzenlenen törenle aldı. Kazasız belasız bir sürüş için kurban kesimi ve dua yapıldı.

Yaptıkları gösterilerle göreve başlayan yunus timleri, motosikletin üstünde Türk bayrağı açarak ve selam vererek havaya kalktı. Ekiplerin gösterileri ilgiyle izlendi.

Sarayiçi'ndeki eğitim alanında yaptıkları gösterileriyle adeta nefes kesen ekipler, büyük alkış aldı. Düzenlenen etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne halkının bundan sonra yunuslarla daha çok gurur duyacağını belirterek gösteri yapan ekipleri tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Gösteri sonrası polislere hitap eden Müdür Karaburun, "Bu eğitimi başarıyla tamamladığınızı ve yeteneklerinizi bir kat daha arttırdığınızı bizzat gördük. Gururumuz bir kat daha arttı. Allah her türlü kötülük ve şerden korusun, kaza bela vermesin. Biz Türk polisi olarak dünya polisinin kullandığı tüm teknik cihaz ekipman ve sistemleri Türkiye'de ve Edirne'de kullanıyoruz. Dünya polislerinin daha üstünde bir yetenek ve kabiliyetle bunları kullanıyorsunuz. Başarımızın altında hem Devletimizin bize sağladığı bu güçlü imkanlar, hem de bu imkanları sonuna kadar başarıyla kullanmanız yer alıyor. Edirne halkı bundan sonra yunuslarla daha çok gurur duyacak. Sizler hem bizim hızlı hareket etmemizi sağlıyorsunuz. Bir yerde ihtiyaç olduğunda ya da konu gerçekleştiğinde hızlı şekilde olay yerine intikal eden ekiplerimiz yunus polislerimiz" ifadelerini kullandı.

Güvenli sürüş teknikleri eğitimini başarıyla tamamlayan personelin hem kendilerinin hem de vatandaşların güvenliğini bir kat daha fazla sağlayacağını belirten Müdür Karaburun, polis ekiplerine başarılar diledi.

Müdür Karaburun'un konuşmasının ardından günün anısına toplu fotoğraf çekildi.

Edirne'de Motosikletli Yunus Timlerinden Nefes Kesen Gösteri
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Etkinlik 3-sayfa Edirne Polis Yaşam Spor

Saldırı, BM'deki konuşmadan sonra geldi! İsrail ordusu, Lübnan'ı bir kez daha vurdu

Yeni saldırı BM konuşmasından hemen sonra geldi

 BM'de utanç günü! Elinde on binlerce masumun kanı olan Netanyahu dünyaya seslendi

BM'de kürsüye çıkan Netanyahu, yaptıkları katliamı aklamaya çalıştı

 Katliamcı Netanyahu'ya büyük şok! BM kürsüsünde konuşurken salonu terk ettiler

Netanyahu'ya BM'de büyük şok! Yalanlarını dinlemek istemediler
İşin aslı farklı çıktı! 'Suriyelilere özel hastane' söylentisi ortalığı karıştırdı

"Suriyelilere özel hastane" söylentisi ortalığı karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Hakkı Pekin kimdir? İsmail Hakkı Pekin kaç yaşında, nereli? İsmail Hakkı Pekin hayatı ve biyografisi! MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 27 Eylül Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Sergen Yalçın hangi takıma gitti? Sergen Yalçın hangi takımı çalıştırıyor (Schalke 04)? 28-29 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 28-29 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Kötü Kan 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Cuma hangi diziler var? 27 Eylül Cuma TV'de bu akşamki diziler Kızılcık Şerbeti 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 27 Eylül Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 28-29 Eylül Yüreğir, Seyhan, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Eylül Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Eylül Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });