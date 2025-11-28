Haberler

Edirne'de Motosiklet Kazasında Sürücü Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir motosiklet, otomobil ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü H.G., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Beyendik Beldesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Keşan'dan Beyendik beldesi yönüne seyreden H.G. (22) yönetimindeki 22 ADR 619 plakalı motosiklet, karşı yönden gelerek Cumhuriyet Sitesi konutlarına dönüş yapan H.S. yönetimindeki 35 BIS 575 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosikletten savrularak yere düşen sürücü H.G. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı H.G., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü H.S. ise ifadesi için Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
