Edirne'de motosikletin yaşlı adama çarpması kamerada

Edirne'de torunuyla yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam motosiklet çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yaya geçidi kaldırılmasına rağmen levhanın bulunması dikkat çekti.

Kaza, Şükrüpaşa Mahallesi İlhami Ertem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinin kaldırılmasına rağmen yaya levhasının yerinde bırakıldığı noktada yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.A.'ya, E.L. idaresindeki 06 DAD 199 plakalı motosiklet çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam savrularak yaralanırken, yanındaki torunu N.A. ise büyük korku yaşadı. Olayın şokuyla fenalık geçiren küçük çocuk da dedesiyle birlikte sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çevredeki vatandaşlar bölgede yaya geçidinin kaldırılmasına rağmen levhanın bulunmasının yayaları yanılttığını ve tehlike oluşturduğunu belirtti. - EDİRNE