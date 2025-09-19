Haberler

Edirne'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

Edirne'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı
Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet devrildi. Sürücü E.Y. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre Dr. Sadık Ahmet Köprülü Kavşağı'ndan Gelibolu yönüne giden E.Y. yönetimindeki 22 AAR 173 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü E.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.Y. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
