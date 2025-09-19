Edirne'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre Dr. Sadık Ahmet Köprülü Kavşağı'ndan Gelibolu yönüne giden E.Y. yönetimindeki 22 AAR 173 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü E.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.Y. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE