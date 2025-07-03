Edirne'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Edirne'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Edirne'nin bir köy yolunda motorsikletin kamyona arkadan çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olayda yolcu olan genç ise son anda kamyonun altına girmekten kurtuldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Edirne merkeze bağlı bir köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim K. idaresindeki 22 AED 685 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyreden 22 NF 631 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İbrahim K. yaralandı.

Motosiklette yolcu olarak bulunan bir genç ise motosikletin kamyona çarpacağını fark ederek yol kenarına atladı. Genç, kamyonun altına girmekten son anda kurtulurken, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü İbrahim K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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