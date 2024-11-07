Edirne'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Edirne'de direksiyon kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de direksiyon kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Selcan G., 22 ADG 047 plakalı motosikletle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savrularak yaralandı.
Çevrecilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE