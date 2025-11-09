Edirne'de Motosiklet Kazası: Sürücü ve Eşi Yaralandı

Edirne'de meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza, Şükrüpaşa Mahallesi Turan Dursun Caddesi üzerinde meydana geldi. S.C. idaresindeki 22 ND 554 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü S.C. ile arkasında bulunan eşi B.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE