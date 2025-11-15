Edirne'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü B.T. (30) ağır yaralandı. Kontrolden çıkan motosiklet, duble yolu ayıran kanala düştükten sonra demir bariyerlere çarptı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre; Keşan istikametinden Malkara istikametine giderken Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak duble yolu ayıran kanala düştükten sonra demir bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü B.T. (30) ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.T., tedavi altına alındı. B.T.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa