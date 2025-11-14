Edirne'de Motosiklet Kazası: Polis Aracına Çarptı

Edirne'de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, polis aracına çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 22 KL 254 plakalı motosiklet sürücüsü B.B.Y. kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca esnasında, motosiklet polis aracına çarparak yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü B.B.Y ve yolcu konumundaki kardeşi U.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE