Edirne'de Motosiklet Kazası: Motokurye Yara Almadan Kurtuldu
Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden motokurye H.G., metrelerce sürüklendikten sonra kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi, sürücü sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybedip metrelerce sürüklenen motokurye, kazadan yara almadan kurtuldu.
Kurtuluş Mahallesi Ahmet Taşçı Caddesi'nde, 34 HHM 856 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan motokurye H.G. direksiyon hakimiyetini kaybedince metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sürücü, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek tedaviyi kabul etmedi. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa