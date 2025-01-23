Edirne'de Motosiklet Kazası: Motokurye Yara Almadan Kurtuldu

Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybedip metrelerce sürüklenen motokurye, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kurtuluş Mahallesi Ahmet Taşçı Caddesi'nde, 34 HHM 856 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan motokurye H.G. direksiyon hakimiyetini kaybedince metrelerce sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sürücü, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek tedaviyi kabul etmedi. - EDİRNE