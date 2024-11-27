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Edirne'de Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Edirne'de Motosiklet Kazası: İki Yaralı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki bir otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Kurtuluş Caddesi üzerinden Mehmet Gemici Cennet Bahçesi istikametine giden M.Z.D. (40) yönetimindeki 22 ADT 443 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle park halinde bulunan 34 MAR 091 plakalı otomobile çarptı. Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü M.Z.D. ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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