Edirne'de Motosiklet Kazası: Hurdacı Yaralandı

Edirne'de seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu "çek çek" diye tabir edilen hurda toplama arabasına çarpmasıyla meydana gelen kazada yaşlı hurdacı yaralandı.

Kaza, Edirne'de İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne'de seyir halinde olan 34 HMP 432 plakalı motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek "çek çek" diye tabir edilen karton ve hurda toplama arabasına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan karton toplayıcısı Ahmet Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE