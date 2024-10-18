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Edirne'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Edirne'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Edirne'de bir motosikletin devrilmesi sonucu yola savrulan genç sürücü, karşıdan gelen otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'de motosikletin devrilmesi sonucu yola savrulan genç sürücü, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Edirne merkez Babademirtaş Mahallesi Hükümet Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Yüksel Sertan yönetimindeki 22 HS 295 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi. Karşıdan gelen K.D. idaresindeki 22 BF 601 plakalı otomobilin altına sürüklenen motosiklet sürücüsü Yüksel Sertan, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'da kazanın yaşandığı alana gelerek bilgi aldı.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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