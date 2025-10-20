Haberler

Edirne'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Edirne'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Edirne'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet refüje çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, arkadaki yolcu da bacağından yaralandı.

Edirne'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet refüje çarptı. Kazada sürücü ve arkasındaki yolcu yaralandı.

Kaza, Sabuni Mahallesi Eski Camii mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. yönetimindeki 22 ER 338 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü B.A. kafasının kaldırıma ve yola çarpması sonucu ağır yaralanırken, arkasında yolcu olarak bulunan S.K. bacağından yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

