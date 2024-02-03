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Edirne'de Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Edirne Yeniimaret Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza Edirne Yeniimaret Mahallesi Sarayiçi Er Meydanı girişi yolunda kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Ç. idaresindeki motosiklet seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan sürücü R.Ç. ve arkasında bulunan yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosikletin ise kaza sonrası, yaralıların arkadaşları tarafından olay yerinden götürüldüğü öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Edirne Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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