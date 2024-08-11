Edirne'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Edirne'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Diğer sürücü motosikletini olay yerinde bırakıp kaçtı.

Kaza, Şükrüpaşa Mahallesi Ahmet Yalçın Sarıgöl Caddesi'nde meydana geldi. Ö.Ö. kontrolündeki 22 ACP 251 plakalı motosiklet ile 22 ADT 861 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletten düşen sürücü Ö.Ö yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Ö.Ö'nün tedavisi ambulans içerisinde yapıldı. Kazaya karışan ve kimliği henüz tespit edilemeyen diğer motosikletin sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. - EDİRNE