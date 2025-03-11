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Edirne'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Edirne'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Edirne'nin Fatih Mahallesi'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Edirne'de seyir halindeki motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne Fatih Mahallesi Ümran Akan Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 22 ADY 247 plakalı motosiklet ile H.E. kontrolündeki 22 ACV 342 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan kurye yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ile müdahalesinin ardından yaralanan sürücü B.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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